Переворот у світі соцмереж: ЄС змусить IT-корпорації розкрити роботу алгоритмів

Довгі роки інтернет-гіганти, такі як Google та Meta, користуються алгоритмами штучного інтелекту для керування своїми сервісами. Зокрема вони формують стрічку новин та пошукову видачу.

Конкретні налаштування цих алгоритмів ніколи не були відомі широкому загалу. Окремі деталі компанії розкривали в рекомендаціях та правилах. Дещо просочувалося через витоки інформації й спричиняло скандали та жваве суспільне обговорення. Однак усі деталі ніхто й ніколи не розкривав. Тепер, схоже, правила гри зміняться, адже в ЄС готуються прийняти новий закон.

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Деталі нового закону

Закон про цифрові послуги (DSA) повинен змусити ІТ-компанії відповідальніше ставитися до інформації, яка з'являється на їх платформах.

Голосуватимуть за нього вже у наступну суботу, 30 квітня.

Від Google, Meta та інших вимагають швидше видаляти нелегальний контент і товари, пояснювати користувачам і експертам, як працюють їх алгоритми, і ще суворіше стежити за дезінформацією.

Штрафи за невиконання пропонують встановити у розмірі 6% від річного обороту.

DSA замінить основні правила для всіх онлайн-сервісів в ЄС. Він стане практичною реалізацією принципу: що незаконно офлайн, то незаконно онлайн. Чим більший розмір онлайн-платформи, тим більша відповідальність,

– заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Європейський Комісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер, яка просувала більшу частину законів про регулювання сектора інтернет-технологій, упевнена, що нові правила "гарантують, що платформи будуть відповідати за загрози, які їхні послуги несуть для суспільства і громадян".

Фінальний текст закону ще не опублікований, але Європарламент і Єврокомісія вже визначили ряд обов'язкових пунктів:

Заборона на таргетовану рекламу на підставі релігії, сексуальної орієнтації або національності.

Заборона на оманливі або брехливі користувальницькі інтерфейси. Зокрема, скасування підписки має бути такою ж простою, як і згода на неї.

Великі онлайн-платформи повинні зробити свої рекомендаційні алгоритми прозорими для користувачів і ввести можливість відмовитися від рекомендацій, заснованих на персональних даних.

Провайдери та платформи повинні чітко пояснювати, чому вони видалили нелегальний контент, а також давати користувачам можливість оскаржити таке рішення. Закон не визначає, який контент вважати нелегальним, це залишається на розсуд країн — членів ЄС.

Найбільші платформи повинні надавати ключові дані дослідникам.

Онлайн-ринки повинні зберігати основну інформацію про торговців, щоб можна було відстежити тих, хто продає заборонені товари або послуги.

Великі платформи повинні також запроваджувати нові стратегії боротьби з дезінформацією під час криз.

Саме голосування називають "формальністю", адже закон фактично вже підтримано. Він набере чинності через 15 місяців або з 1 січня 2024 (що раніше).

Хоча DSA буде діяти тільки на території Євросоюзу, його наслідки можуть поширюватися на весь світ. Глобальним компаніям вигідніше економічно ввести єдину стратегію управління інформацією, ніж слідкувати за правилами кожної окремої країни.