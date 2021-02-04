Перевипуск Nokia 3650: HMD Global відродить ще один кнопковий телефон

У цьому році компанія HMD Global, до складу якої входить бренд Nokia, перевипустить ще один легендарний кнопковий смартфон Nokia 3650. Оригінальний смартфон Nokia 3650 працював на базі операційної системи Symbian Series 60.

Джерело: Gizmochina

Нагадаємо, перший смартфон Nokia 3650 випустили у 2003 році. Тоді він виділявся круглою формою клавіатури.

Цікаво Презентували ультрабюджетний смартфон Nokia 1.4: ціна в Україні

Що відомо про Nokia 3650

Оригінальна модель отримала 2,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 176х208 пікселів. Також тут була VGA-камера на 0,3 Мп і знімний акумулятор ємністю 850 мАг.

Поки невідомо, чи збереже HMD Global унікальну форму Nokia 3650. Як і сучасні аналоги в особі Nokia 3310, Nokia 8800 і Nokia 6300, новий смартфон, найімовірніше, буде працювати на базі KaiOS. Ймовірно, у перевидання Nokia 3650 буде збільшена діагональ екрану, адже для сучасного пристрою 2,1 дюйма – це дуже мало.

До речі, інсайдери кажуть, що HMD Global може припинити випускати перевидання старих телефонів, тож о Nokia 3650 може стати останнім серед подібних пристроїв.