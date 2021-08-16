Вчені з Університету Райса, США, та Токійського університету розробили вуглецеві нанотрубки, які можна вшивати в тканину. Трубки виконують роль термоелектричного генератора та можуть продукувати електроенергію. Маючи високий показник провідності, трубки перетворюють тепло в енергію. Також їх можна використовувати як радіатори та охолоджувати необхідні пристрої.

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Вуглецеві нанотрубки можуть продукувати електрику: дивитись відео онлайн

Детальніше про розробку

Електрика виробляється шляхом нерівномірного нагрівання матеріалу. Це явище відоме під назвою ефект Зеєбека, коли електрорушійна сила виникає між двома контактами через різницю температур.

Тобто, якщо одна сторона термоелектричного матеріалу тепліша за іншу, то виробляється енергія. Тепло можна отримати, наприклад, від Сонця, або як побічний ефект роботи певних пристроїв. Додавання ж енергії може спонукати матеріал охолонути.

Теоретично, вуглецеві нанотрубки, які вшиті у тканину можна використовувати в одязі. Тоді можна отримувати електроенергію завдяки теплу, яке виробляє тіло людини. Така технологія має великий потенціал, адже можна використати будь-яке побічне тепло, щоб отримати енергію.

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