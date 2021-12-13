Перекупники продають нові квадроцикли Tesla Cyberquad у дев'ятеро дорожче

Компанія Ілона Маска зовсім нещодавно представила свої квадроцикли Tesla Cyberquad і, судячи з усього, вони стали неабияк популярні. ЗМІ вже повідомляють, що винахідливі спекулянти перепродують новинку за завищеними цінами.

Сама компанія Tesla пропонувала квадроцикли для дітей за 1900 доларів. Всі запаси розкупили за кілька днів і тепер перепродують за значно більші гроші.

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Скільки тепер коштує Cyberquad

Наразі на eBay та інших сайтах можна знайти відповідні лоти.

Багато хто пропонує придбати квадроцикл за ціною від 4 000 до 6 000 доларів.

Найбільший зафіксований цінник становить 17 000 доларів.



Tesla Cyberquad пропонують за 4 400 доларів / Скриншот 24 каналу

Квадроцикл для дітей Tesla представила на початку грудня. Виконаний у дизайні за мотивами довгоочікуваного Cybertruck, який нещодавно зафільмували з дрона в новому допрацьованому дизайні.

– це чотириколісний квадроцикл, що має повністю сталеву раму, м'яке сидіння і регульовану підвіску з заднім дисковим гальмом і світлодіодними світловими смугами. Працює від літій-іонного акумулятора з дальністю ходу до 25 кілометрів. Максимальна швидкість складає до 16 кілометрів на годину. За бажанням батьків швидкість також можна обмежити 8 кілометрами на годину. Підходить такий транспортний засіб для дітей від 8 років і старше.