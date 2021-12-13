Сама компанія Tesla пропонувала квадроцикли для дітей за 1900 доларів. Всі запаси розкупили за кілька днів і тепер перепродують за значно більші гроші.
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Скільки тепер коштує Cyberquad
- Наразі на eBay та інших сайтах можна знайти відповідні лоти.
- Багато хто пропонує придбати квадроцикл за ціною від 4 000 до 6 000 доларів.
- Найбільший зафіксований цінник становить 17 000 доларів.
Tesla Cyberquad пропонують за 4 400 доларів / Скриншот 24 каналу
Квадроцикл для дітей Tesla представила на початку грудня. Виконаний у дизайні за мотивами довгоочікуваного Cybertruck, який нещодавно зафільмували з дрона в новому допрацьованому дизайні.