Сама компанія Tesla пропонувала квадроцикли для дітей за 1900 доларів. Всі запаси розкупили за кілька днів і тепер перепродують за значно більші гроші.

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Скільки тепер коштує Cyberquad

Наразі на eBay та інших сайтах можна знайти відповідні лоти.

Багато хто пропонує придбати квадроцикл за ціною від 4 000 до 6 000 доларів.

Найбільший зафіксований цінник становить 17 000 доларів.



Tesla Cyberquad пропонують за 4 400 доларів / Скриншот 24 каналу

Квадроцикл для дітей Tesla представила на початку грудня. Виконаний у дизайні за мотивами довгоочікуваного Cybertruck, який нещодавно зафільмували з дрона в новому допрацьованому дизайні.

Tesla Cyberquad – це чотириколісний квадроцикл, що має повністю сталеву раму, м'яке сидіння і регульовану підвіску з заднім дисковим гальмом і світлодіодними світловими смугами. Працює від літій-іонного акумулятора з дальністю ходу до 25 кілометрів. Максимальна швидкість складає до 16 кілометрів на годину. За бажанням батьків швидкість також можна обмежити 8 кілометрами на годину. Підходить такий транспортний засіб для дітей від 8 років і старше.