Програма досягла майже 90 відсотків ефективності і значно полегшила процес перекладу древніх табличок.

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Штучний інтелект (ШІ) розробила група дослідників з Єрусалиму. Науковці навчили програму читати 104 мовами та завантажили транскрипцію 10 тисяч клинописних табличок. Глиняні планшети з текстами містять інформацію про Месопотамію з 2500 року до нашої ери.

Що дала нам Месопотамія Межиріччя, або Межиріччя, або Месопотамія – древній регіон, розташований на території сучасних Іраку та Сирії. Саме звідти почало прогресувати людство: відбувся перехід від полювання та кочівництва до землеробства та осідлості, виникли перші цивілізації, було винайдено колесо. Саме в часи Месопотамії виникла перша в історії писемність – клинопис

Як створювалася програма

Деякі частини клинописних табличок були пошкоджені або втрачені, тому науковці створили штучний інтелект. Він діє як система пошуку Гугл – програма пропонує найімовірніші варіанти продовження речення. Раніше втрачений текст доводилося заповнювати вручну, тож розшифрування табличок займало тривалий час.

Ці таблички є головними записами з месопотамської культури, включаючи релігійні тексти, бюрократичні записи, королівські укази тощо. Тому вони є об'єктом великих зусиль щодо транскрипції та транслітерації,

– написали автори у доповіді для Конференції з емпіричних методів обробки природної мови

Новостворена система обґрунтовано здогадується про відсутні фрази, підставляючи контекстні варіанти.

Для випробування ШІ науковці приховали вже розшифровані частини текстів. Модель з блиском пройшла випробування та показала 89 відсотків ефективності.

Згодом дослідники видали програмі приблизно 10 тисяч табличок з клинописом. ШІ охопив таблички від 2500 року до нашої ери і до 100 року нашої ери.

Система змогла точно запропонувати контекстуальні фрази, заповнивши прогалини в табличках.

Чи ШІ витіснить вчених

Хоч програма успішно пройшла перевірку та показала чудовий результат, та за словами науковців, вона буде лише допоміжним інструментом у дослідженні.

Археологи беруть до уваги набагато більше контексту щодо таблички. Вони знають, де він був розкопаний, знають про тогочасні геополітичні сили – і враховують це,

– зазначив Габріель Становський, дослідник з Єрусалимського єврейського університету.

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Штучний інтелект – не новинка

Подібні програми вже активно використовуються в наукових колах:

Археолог Шия Гордін Аріель в Ізраїльському університеті раніше використовував систему ШІ, яка мала назву "Вавилонський двигун". Програма працювала подібно – заповнювала прогалини в документах Перської імперії 6 – 4 сторіччя до нашої ери.

Ця ж програма використовувалася для розшифрування пошкоджених давньогрецьких гравюр.

Науковці з компанії Google AI DeepMind створили нейронну мережу Pythia. Вона могла вгадувати відсутні символи та слова з написів Стародавньої Греції. Програма мала доволі високу ефективність – 70 відсотків. Дослідники, які паралельно визначали втрачені символи, виконали завдання значно пізніше та з 43-відсотковою ефективністю.

Україна також планує вводити штучний інтелект у 8 сфер життя та праці. Серед них присутня і сфера науки. Цілком імовірно, ШІ допоможе українським науковцям у дослідах.