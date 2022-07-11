Перехожий напав на автономний автомобіль у штаті Аризона: відео пошкоджень
Джерело:Futurism
Жителі Темпе, штат Арізона, ненавидять автономні самокеровані транспортні засоби, припускає видання Futurism, яке написало про напад місцевого чоловіка на автомобіль, всередині якого перебував пасажир.
Пішохід вибіг перед автомобілем рано вранці у вівторок, 5 липня, коли транспорт перебував у режимі самостійного водіння. Першим про це написало видання The Verge у четвер.
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Що сталося
- Представник автомобільної компанії Waymo Нік Сміт повідомив, що людина була "некерованою" і поранила водія Служби безпеки після того, як автомобіль зупинився.
- Річ у тім, що на водійському місці знаходилась людина для контролю процесу поїздки, яка, ймовірно, проводилась задля тестування технології безпілотника.
- Помітивши перехожого, водій перевів автівку в ручний режим і зупинив її.
- Після цього підозрюваний начебто кинувся на капот і пробив лобове скло.
- Поліція затримала зловмисника та доставила його до лікувального закладу.
Випадковий перехожий зафільмував пошкоджений автомобіль, який показує, наскільки серйозні були його "травми". Неясно, що саме використовував агресор і як йому це вдалося, але посередині лобового скла видніється досить велика діра.
"Новий Waymo Jaguar потрапив в одиночну автомобільну аварію сьогодні ввечері. Рятувальники підтвердили, що він не врізався в інший автомобіль. Принаймні одна людина була пасажиром, коли я прибув. Лобове скло повністю зруйноване", – написав Ендрю Гілл.
Повідомляють, що водій "серйозно не постраждав".Компанія Waymo надає комерційні послуги з організації поїздок, використовуючи як повністю безпілотні транспортні засоби (без водія за кермом), так і автівки з водіями. ЗМІ зазначають, що влада радо приймає у своїх містах автомобілі компанії, однак місцеві жителі від них часто не в захваті.