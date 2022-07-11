Пішохід вибіг перед автомобілем рано вранці у вівторок, 5 липня, коли транспорт перебував у режимі самостійного водіння. Першим про це написало видання The Verge у четвер.
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Що сталося
- Представник автомобільної компанії Waymo Нік Сміт повідомив, що людина була "некерованою" і поранила водія Служби безпеки після того, як автомобіль зупинився.
- Річ у тім, що на водійському місці знаходилась людина для контролю процесу поїздки, яка, ймовірно, проводилась задля тестування технології безпілотника.
- Помітивши перехожого, водій перевів автівку в ручний режим і зупинив її.
- Після цього підозрюваний начебто кинувся на капот і пробив лобове скло.
- Поліція затримала зловмисника та доставила його до лікувального закладу.
Випадковий перехожий зафільмував пошкоджений автомобіль, який показує, наскільки серйозні були його "травми". Неясно, що саме використовував агресор і як йому це вдалося, але посередині лобового скла видніється досить велика діра.
"Новий Waymo Jaguar потрапив в одиночну автомобільну аварію сьогодні ввечері. Рятувальники підтвердили, що він не врізався в інший автомобіль. Принаймні одна людина була пасажиром, коли я прибув. Лобове скло повністю зруйноване", – написав Ендрю Гілл.
Повідомляють, що водій "серйозно не постраждав".