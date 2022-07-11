Пішохід вибіг перед автомобілем рано вранці у вівторок, 5 липня, коли транспорт перебував у режимі самостійного водіння. Першим про це написало видання The Verge у четвер.

Цікаво Автомобілі Tesla тепер сканують ями на дорогах, щоб їх уникати

Що сталося

Представник автомобільної компанії Waymo Нік Сміт повідомив, що людина була "некерованою" і поранила водія Служби безпеки після того, як автомобіль зупинився.

Річ у тім, що на водійському місці знаходилась людина для контролю процесу поїздки, яка, ймовірно, проводилась задля тестування технології безпілотника.

Помітивши перехожого, водій перевів автівку в ручний режим і зупинив її.

Після цього підозрюваний начебто кинувся на капот і пробив лобове скло .

. Поліція затримала зловмисника та доставила його до лікувального закладу.

Випадковий перехожий зафільмував пошкоджений автомобіль, який показує, наскільки серйозні були його "травми". Неясно, що саме використовував агресор і як йому це вдалося, але посередині лобового скла видніється досить велика діра.

"Новий Waymo Jaguar потрапив в одиночну автомобільну аварію сьогодні ввечері. Рятувальники підтвердили, що він не врізався в інший автомобіль. Принаймні одна людина була пасажиром, коли я прибув. Лобове скло повністю зруйноване", – написав Ендрю Гілл.

Повідомляють, що водій "серйозно не постраждав".

Компанія Waymo надає комерційні послуги з організації поїздок, використовуючи як повністю безпілотні транспортні засоби (без водія за кермом), так і автівки з водіями. ЗМІ зазначають, що влада радо приймає у своїх містах автомобілі компанії, однак місцеві жителі від них часто не в захваті.