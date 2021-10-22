В перегони процесорів вступає Oppo: компанія почала розробку власного чипа

Oppo, один з найбільших світових виробників смартфонів, оголосив про плани зі створення власного процесора. Розповідаємо про можливі причини такого рішення та його переваги для компанії.

Судячи з усього, серед виробників споживчої електроніки почався новий тренд: створювати власні процесори для своїх пристроїв. Компанії Qualcomm варто починати хвилюватися.

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Що відомо про процесори від Oppo

Компанія, яка сьогодні є четвертою в світі за обсягом постачання смартфонів, запланувала випуск процесорів на 2023-2024 роки. Саме тоді й варто очікувати на перші пристрої з ними. Про це розповіли джерелу одразу два аноніми, близькі до компанії.

Наразі виробник встановлює на свої смартфони чипи від Qualcomm і MediaTek, як і багато інших китайських виробників смартфонів.

Жодних інших деталей немає, оскільки самі чипи ще не виготовлені.

Для чого компанії створюють власний чип

Цьому сприяє два чинники. Перш за все це дефіцит напівпровідникової продукції, спричинений пандемією, різким зростанням попиту на електроніку та кількома аваріями на підприємствах у 2020 році, які в кожному випадку призводили до тимчасової зупинки виробництва чипів. Щоб зменшити залежність від сторонніх постачальників, чию продукцію наразі доводиться чекати в довгій черзі, й буде потрібен власний процесор.

Ще однією причиною, яку можна назвати, є бажання отримати більший контроль над смартфонами. Сьогодні виробники більшості Android-пристроїв тільки можуть мріяти про ті можливості оптимізації й підтримки, якими володіє Apple. Перехід на власну технологію дозволить краще оптимізувати смартфон, що позитивно вплине на його потужності та швидкодію. Крім того, виробники зможуть надсилати користувачам оновлення й патчі безпеки не 1-3 роки, як це відбувається сьогодні, а 5 і більше років. На фоні намірів Європейського Союзу зобов'язати виробників підтримувати свої смартфони довше, ніж це є сьогодні, перехід на власні чипи може виявитися найкращим рішенням.

Хто ще зайнявся створенням власного процесора: