Перегнали Rolex: Apple Watch – найпопулярніший годинник серед "золотої молоді" США

Згідно з останнім рейтингом інтернет-платформи Piper Sandler – Apple Watch сьогодні є найпопулярнішим брендом годинників серед молоді з високим рівнем доходів у США. Apple обійшла навіть Rolex, яка довгі роки була улюбленою маркою "золотої молоді".

Згідно зі свіжими дослідженнями, 35% молоді зараз володіють розумними годинниками, що на 5% більше, ніж рік тому. 86% з них віддають перевагу смарт-годиннику від Apple. І якщо раніше традиційний Rolex був найпопулярнішим годинником серед забезпеченої молоді, то тепер ці лаври належать саме Apple.

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До речі, в рамках цього ж дослідження 67% забезпеченої молоді віддає перевагу навушникам AirPods серед інших аналогічних пристроїв.

Навесні цього року лише 13% молодих людей в США мали намір придбати Apple Watch. Тепер ця цифра зросла до 15%. Дослідження також показали, що 30% молоді використовує фітнес-програми під час занять спортом. Половина з них припадає на додатки Apple.

Ще більше цікавих даних

87% молоді з високим рівнем доходу користується iPhone, а 88% очікують, що iPhone буде їх наступним смартфоном.

iPhone 12 володіють 20% молоді сьогодні. Також 22% планує придбати iPhone 13 у цьому році.

Apple Pay є другим за популярністю способом оплати серед забезпеченої молоді. Перше місце традиційно займає готівка. Це означає, що Apple Pay зараз перевершує за популярністю усі існуючі платіжні сервіси.

Близько половини молоді в США стурбовані конфіденційністю в інтернеті, проте 56% не зацікавлені в сервісі iCloud+, який пропонує додаткові функції захисту конфіденційності.