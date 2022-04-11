Передумав: Ілон Маск відмовився від місця у Раді директорів Twitter

На початку місяця CEO Twitter Параг Агравал повідомив, що Ілон Маск, новий акціонер компанії, увійде до її Ради директорів. Старт повноважень планували на 9 квітня, однак у цей день Маск раптово відмовився.

Про відмову від місця у Раді також повідомив Параг Агравал на своїй сторінці у Twitter. Попри це, Маск залишається найбільшим акціонером компанії та її "довіреною особою".

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Що відомо

Яких-небудь причин того, чому Маск змінив свої плани, не називають.

За словами CEO компанії, компанія як і раніше буде відкрита для пропозицій з боку мільярдера. А таких у нього, судячи з усього, немало.

Ми порахували, що найкращий шлях вперед – це зберегти Ілона довіреною особою компанії, де він, як і всі члени ради директорів, буде діяти в інтересах компанії та всіх наших акціонерів,

– зазначив Агравал.

При цьому він каже, що зміна планів – на краще.

Нагадаємо, 5 квітня Twitter анонсував, що Маск увійде до Ради директорів компанії. Інформацію розкрили після того, як стало відомо, що підприємець купив 9,2% акцій Twitter, за що віддав, імовірно, майже три мільярди доларів.