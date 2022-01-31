Як повідомляють ЗМІ, аварія F-35C Lightning II сталася коли літак заходив на посадку на палубу ударного авіаносця "Carl Vinson". З поки невідомих пресі причин він зачепив верхню частину авіаносця, врізавшись у його кабіну, пролетів повз і впав у воду.
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Що сталося
- В аварії літака є постраждалі.
- Сам пілот F-35С встиг катапультуватись – він отримав поранення, але з ним усе добре.
- Також поранення дістали шестеро моряків, які знаходились на борту авіаносця.
- Трьох з них евакуювали для надання медичної допомоги в Манілі, Філіппіни. Всі вони у стабільному стані.
- Чотирьом надали допомогу на борту корабля.
Момент удару винищувача об авіаносець потрапив на камеру: відео
За словами речника 7-го флоту США лейтенанта Марка Ленґфорда, деталі катастрофи ще перевіряються.
У чому небезпека аварії
У Пентагону є всі причини поспішати з пошуками. У водах Південно-Китайського моря активно діє флот Китаю, в тому числі й підводні човни. Військова розвідка КНР не впустить можливості добути й вивчити екземпляр винищувача п'ятого покоління, в програму розробки якого США та союзники вклали мільярди доларів. Винищувач називають найдорожчим у світі.
Крім того, F-35C буквально напханий секретними технологіями, зокрема стелс, до яких проявляють інтерес інші держави – той же Китай та Росія. Отримавши доступ до розробок, вони зможуть скопіювати їх і впровадити у свої військові машини.
На цьому фото зображений F-35C Lightning II вже після удару і падіння на воду / Фото @triglavapo/Twitter
Зараз літак, судячи з усього, лежить на невеликій глибині. Невідомо, чи хтось іще таємно шукає винищувач, крім США.
Як шукатимуть літак
- Для подібних пошукових операцій ВМС США має в своєму розпорядженні спеціальне обладнання.
- Наприклад, Pinger Locator 25 – спеціальний локатор, здатний фіксувати аварійні сигнали передавачів, що позначають місце розташування затонулих об'єктів.
Локатор Pinger Locator 25 / Фото navy.mil
- Після виявлення спеціальні підводні апарати з дистанційним управлінням зануряться на дно і прикріплять до них мішки з повітрям для підняття об'єкта на поверхню.