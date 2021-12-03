Мова йде про Snapdragon 8 Gen 1, який офіційно представили 30 листопада. Одна з його унікальних можливостей – підтримка безперервного захоплення зображення з фронтальної камери.

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Смартфони-шпигуни

Qualcomm стверджує, що ця функція призначена для зручності: смартфон зможе спостерігати за користувачем і не вимагати від нього розблокування сканером відбитків пальців або паролем і, навпаки, автоматично блокуватися, коли його немає поруч.

Додається нібито новий шар захисту, адже смартфон не розблокується навіть при введенні правильного пароля, якщо камера не побачить обличчя власника пристрою.

Однак з цим пов'язані певні небезпеки. Нова технологія може використовуватися аж ніяк не на благо.

Наприклад, хакери можуть створити вірус, який буде експлуатувати камеру, вести постійне стеження за користувачем і відправляти відео на віддалений сервер.

Звичайно, виробники зможуть самі вибирати, чи хочуть вони реалізувати нові потужності процесора Snapdragon 8 Gen 1, додавши постійну роботу фронтальної камери на своїх пристроях, але побоювання, що стеження таємно ведеться, все одно залишиться у деяких користувачів. Вони й зараз заклеюють вебкамери на ноутбуках, а скоро будуть робити те ж саме зі смартфонами.

Зрештою, пише The Verge, все зводиться до питання довіри – чи вірите ви, що Qualcomm створила систему таким чином, щоб запобігти використанню постійної камери для зловмисних цілей? Чи вірите ви, що смартфон, який використовує чип Qualcomm, не буде робити нічого, щоб втручатися в систему, ні для власного прибутку, ні для задоволення потреб державної організації?