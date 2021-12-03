Мова йде про Snapdragon 8 Gen 1, який офіційно представили 30 листопада. Одна з його унікальних можливостей – підтримка безперервного захоплення зображення з фронтальної камери.
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Смартфони-шпигуни
- Qualcomm стверджує, що ця функція призначена для зручності: смартфон зможе спостерігати за користувачем і не вимагати від нього розблокування сканером відбитків пальців або паролем і, навпаки, автоматично блокуватися, коли його немає поруч.
- Додається нібито новий шар захисту, адже смартфон не розблокується навіть при введенні правильного пароля, якщо камера не побачить обличчя власника пристрою.
- Однак з цим пов'язані певні небезпеки. Нова технологія може використовуватися аж ніяк не на благо.
- Наприклад, хакери можуть створити вірус, який буде експлуатувати камеру, вести постійне стеження за користувачем і відправляти відео на віддалений сервер.
Звичайно, виробники зможуть самі вибирати, чи хочуть вони реалізувати нові потужності процесора Snapdragon 8 Gen 1, додавши постійну роботу фронтальної камери на своїх пристроях, але побоювання, що стеження таємно ведеться, все одно залишиться у деяких користувачів. Вони й зараз заклеюють вебкамери на ноутбуках, а скоро будуть робити те ж саме зі смартфонами.