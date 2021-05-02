Перед колонізацією Марса потрібна база на Місяці, вважає Ілон Маск

Після запуску до МКС багаторазової капсули Crew Dragon з астронавтами на борту засновник SpaceX Ілон Маск розповів про своє бачення майбутнього людства та колонізацію інших планет. Зокрема, він упевнений, що перед колонізацією Червоної планети нам потрібна велика житлова база на Місяці.

Ілон Маск не полишає своєї мрії про експансію людства у космос. Найближчими його планами, звісно ж, є колонізація Марса. Допоможуть у цьому, звичайно, космічні кораблі Starship – повністю багаторазові й готові до повторних польотів без тривалої підготовки. Фінансувати їх будівництво SpaceX допоможе контракт з NASA.

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Міжпланетний вид

Ми не хочемо бути одним з цих видів, що застрягли на одній планеті, ми хочемо бути міжпланетним видом,

– заявив Маск після запуску астронавтів на МКС на борту багаторазової капсули Crew Dragon.

Він продовжує: "Минуло майже півстоліття з того часу, як люди вперше побували на Місяці. Це занадто великий термін, нам потрібно повернутися туди й побудувати постійну базу — повторюся, велику житлову перманентну базу на Місяці. А потім побудувати місто на Марсі, щоб стати космічною цивілізацією, міжпланетним видом."

Щоб наблизити цю мрію, Маск пропонує NASA допомогу SpaceX у висадці астронавтів на Місяці у 2024 році. При цьому сподівається, що це відбудеться навіть раніше, ніж планують.

, що минулого тижня NASA оголосила, що SpaceX відповідатиме за посадку на Місяць в рамках програми Human Landing Systems. Інженери Маска побудують місячний посадковий модуль, в якому астронавти спустяться на супутник, а потім повернуться на борт "Оріона".

За словами Маска, на будівництво одного повністю обладнаного корабля Starship йде 5 мільярдів доларів. Саме тому контракт з NASA дуже потрібен компанії.