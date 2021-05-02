Ілон Маск не полишає своєї мрії про експансію людства у космос. Найближчими його планами, звісно ж, є колонізація Марса. Допоможуть у цьому, звичайно, космічні кораблі Starship – повністю багаторазові й готові до повторних польотів без тривалої підготовки. Фінансувати їх будівництво SpaceX допоможе контракт з NASA.

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Міжпланетний вид

Ми не хочемо бути одним з цих видів, що застрягли на одній планеті, ми хочемо бути міжпланетним видом,

– заявив Маск після запуску астронавтів на МКС на борту багаторазової капсули Crew Dragon.

Він продовжує: "Минуло майже півстоліття з того часу, як люди вперше побували на Місяці. Це занадто великий термін, нам потрібно повернутися туди й побудувати постійну базу — повторюся, велику житлову перманентну базу на Місяці. А потім побудувати місто на Марсі, щоб стати космічною цивілізацією, міжпланетним видом."

Щоб наблизити цю мрію, Маск пропонує NASA допомогу SpaceX у висадці астронавтів на Місяці у 2024 році. При цьому сподівається, що це відбудеться навіть раніше, ніж планують.

Нагадаємо, що минулого тижня NASA оголосила, що SpaceX відповідатиме за посадку на Місяць в рамках програми Human Landing Systems. Інженери Маска побудують місячний посадковий модуль, в якому астронавти спустяться на супутник, а потім повернуться на борт "Оріона".

За словами Маска, на будівництво одного повністю обладнаного корабля Starship йде 5 мільярдів доларів. Саме тому контракт з NASA дуже потрібен компанії.