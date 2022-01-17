Нове дослідження може вплинути на перспективи майбутніх польотів до Марса та інших планет. Виявилося, що в космосі швидкість руйнування еритроцитів в людському тілі збільшується на 54 відсотки.
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Що відомо
Одним з компонентів крові, поряд з плазмою, лейкоцитами та тромбоцитами, є еритроцити. Їх також ще називаються червоними кров'яними тільцями. Їхню роль у людському організмі важко переоцінити, адже вони переносять кисень, забезпечують життєдіяльність всього організму.
У звичайних земних умовах еритроцити циркулюють 120 днів і руйнуються в печінці й селезінці, а на їхнє місце швидко приходять нові. У випадку космонавтів було виявлено порушення цього балансу: у них процес руйнування на 54 відсотки інтенсивніший. Ба більше, навіть через рік після повернення на Землю швидкість руйнування еритроцитів все одно залишалася на 30 відсотків вище норми, хоча ситуація й покращується приблизно через три-чотири місяці після приземлення.
Це означає, що в судинах зменшується кількість елементів для перенесення життєво важливого кисню і вони не встигають поновлюватися. В результаті виникає анемія, що призводить до виникнення кисневого голодування тканин. Причина цього явища поки невідома.
Вчені вважають, що космічним агентствам потрібно скорегувати дієту астронавтів з урахуванням більш серйозної втрати еритроцитів.