Нове дослідження може вплинути на перспективи майбутніх польотів до Марса та інших планет. Виявилося, що в космосі швидкість руйнування еритроцитів в людському тілі збільшується на 54 відсотки.

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Що відомо

Одним з компонентів крові, поряд з плазмою, лейкоцитами та тромбоцитами, є еритроцити. Їх також ще називаються червоними кров'яними тільцями. Їхню роль у людському організмі важко переоцінити, адже вони переносять кисень, забезпечують життєдіяльність всього організму.

У звичайних земних умовах еритроцити циркулюють 120 днів і руйнуються в печінці й селезінці, а на їхнє місце швидко приходять нові. У випадку космонавтів було виявлено порушення цього балансу: у них процес руйнування на 54 відсотки інтенсивніший. Ба більше, навіть через рік після повернення на Землю швидкість руйнування еритроцитів все одно залишалася на 30 відсотків вище норми, хоча ситуація й покращується приблизно через три-чотири місяці після приземлення.

Це означає, що в судинах зменшується кількість елементів для перенесення життєво важливого кисню і вони не встигають поновлюватися. В результаті виникає анемія, що призводить до виникнення кисневого голодування тканин. Причина цього явища поки невідома.

Прояви анемії досить широкі. Найчастіше це відчуття слабкості, втома, загальне нездужання, запаморочення, кружляння в голові, погана концентрація уваги та розуміння, утруднене дихання при фізичному навантаженні. При дуже тяжкій анемії організм може компенсувати недостатність кисню шляхом збільшення частоти серцевих скорочень. Пацієнт може мати часте серцебиття, стенокардію, ознаки серцевої недостатності.

Вчені вважають, що космічним агентствам потрібно скорегувати дієту астронавтів з урахуванням більш серйозної втрати еритроцитів.