Blue Origin займеться розробкою космічного корабля з атомними двигунами для Пентагона

Пентагон уклав з Blue Origin, приватною аерокосмічною компанією Джеффа Безоса, контракт на 2,5 мільйона доларів на розробку космічного корабля на атомній тязі. Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) також обрало Lockheed Martin та General Atomics для першого етапу програми з проєктування і створення такого космічного корабля.

Відомо, що Lockheed Martin отримала контракт на 2,9 мільйона доларів на розробку корабля для програми DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations), а General Atomics – 22,2 мільйона на розробку невеликого ядерного реактора, який ляже в основу ракети.

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DARPA хоче випробувати ядерну установку, в якій ядерний реактор в ракеті використовується для нагріву палива і виведення корабля за межі низької навколоземної орбіти. В основі ракетних двигунів зазвичай лежать хімічні (двигуни звичайних ракет) або електричні (ЕРД в супутниках і космічних апаратах) системи. Агентство заявило, що в обох випадках є свої недоліки, а ядерна силова установка може мати переваги обох: потужність хімічних двигунів і ефективність електричних.

Коли DARPA очікує отримати атомний ракетний двигун

У заяві агентства сказано, що воно хоче провести орбітальні випробування такого космічного корабля з ядерною установкою вже в 2025 році. Як зазначив керуючий програми DRACO майор Натан Грейнер, Blue Origin, Lockheed Martin і General Atomics продемонстрували можливості для розробки і розгортання передових систем реакторів, двигунів і космічних кораблів. Перший етап DRACO триватиме 18 місяців.

Blue Origin рада підтримати DARPA у розробці концепцій космічних апаратів для цієї важливої ​​технологічної області,

– повідомив журналістам старший віце-президент компанії з програм перспективного розвитку Брент Шервуд.

Це один з багатьох контрактів, укладених Blue Origin з моменту заснування виконавчим директором Amazon Джефом Безос в 2000 році. Аерокосмічне підприємство, яке хоче зробити революцію в космічному туризмі і колонізувати сонячну систему, в 2020 році уклало з NASA три контракти, включно з виконанням місій і запуск супутника за допомогою частково багаторазової важкої ракети New Glenn.