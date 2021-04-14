Відомо, що Lockheed Martin отримала контракт на 2,9 мільйона доларів на розробку корабля для програми DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations), а General Atomics – 22,2 мільйона на розробку невеликого ядерного реактора, який ляже в основу ракети.

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DARPA хоче випробувати ядерну установку, в якій ядерний реактор в ракеті використовується для нагріву палива і виведення корабля за межі низької навколоземної орбіти. В основі ракетних двигунів зазвичай лежать хімічні (двигуни звичайних ракет) або електричні (ЕРД в супутниках і космічних апаратах) системи. Агентство заявило, що в обох випадках є свої недоліки, а ядерна силова установка може мати переваги обох: потужність хімічних двигунів і ефективність електричних.

Коли DARPA очікує отримати атомний ракетний двигун

У заяві агентства сказано, що воно хоче провести орбітальні випробування такого космічного корабля з ядерною установкою вже в 2025 році. Як зазначив керуючий програми DRACO майор Натан Грейнер, Blue Origin, Lockheed Martin і General Atomics продемонстрували можливості для розробки і розгортання передових систем реакторів, двигунів і космічних кораблів. Перший етап DRACO триватиме 18 місяців.

Blue Origin рада підтримати DARPA у розробці концепцій космічних апаратів для цієї важливої ​​технологічної області,

– повідомив журналістам старший віце-президент компанії з програм перспективного розвитку Брент Шервуд.

Це один з багатьох контрактів, укладених Blue Origin з моменту заснування виконавчим директором Amazon Джефом Безос в 2000 році. Аерокосмічне підприємство, яке хоче зробити революцію в космічному туризмі і колонізувати сонячну систему, в 2020 році уклало з NASA три контракти, включно з виконанням місій і запуск супутника за допомогою частково багаторазової важкої ракети New Glenn.