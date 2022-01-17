Для чого Пентагону супутники з ядерними двигунами

Військові вважають, що використання інноваційних компактних ядерних рушіїв надасть змогу зробити їхні супутники верткішими. Це потрібно для того, щоб сателіт зумів вчасно зреагувати на загрозу та успішно ухилитися від неї.

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Директор Бюро тактичних технологій DARPA Майкл Ліхі вважає, що компактна ядерна силова установка забезпечить американським супутникам перевагу над противником. Вища маневреність допоможе підвищити стійкість перед атаками.

Довідка! Американські супутники на хімічному паливі мають обмежену маневреність, і це робить їх легкою мішенню для супутникової зброї.

Водночас Ліхі вважає, що на заваді застосування таких двигунів може стати надмірний скептицизм та страх перед ядерною енергією. Однак цю проблему, на думку директора бюро, доведеться вирішувати шляхом підвищення рівня освіченості та поінформованості суспільства.

Загроза для орбіти

Нагадаємо, що не так давно Росія успішно випробувала протисупутникову зброю знищивши свій старий супутник "Космос-1408" та створивши загрозу, як для Міжнародної космічної станції, так і для нещодавно виведеної китайської орбітальної станції.

Спершу Росія заперечувала свою причетність до інциденту, але згодом таки визнала, що випробовувала новітню зброю, метою якої є знищення супутників на орбіті Землі.

Аналогічні випробування проводили й інші країни, у тому числі й США, однак про це було відомо заздалегідь, що давало змогу підготуватися і астронавтам на борту МКС. Цього ж разу екіпаж в екстреному порядку готувався до евакуації, адже через бездумні дії Росії на орбіті утворилося близько мільйона небезпечних уламків, з яких зафіксувати вдалося близько 1,5 тисячі.

Так своїми безглуздими діями Росія вкотре довела, що вона становить загрозу не лише для інших країн на Землі, але й за її межами.

Ядерні реактори у космосі

Ліхі виступив 14 січня на віртуальній конференції, проведеній Асоціацією ВПС на тему використання ядерної енергії в американських військових супутниках. Він закликав Міністерство оборони збільшити фінансування цієї технології.

Директор бюро вкотре наголосив на недостатній маневреності американських супутників на хімічних двигунах, у той час, коли китайські космічні збройні сили "будуть оснащені апаратами з ядерними та електричними силовими установками, здатними швидко змінювати орбіти для виконання оборонних та атакуючих дій".

Цікавий факт! Торік DARPA вклала майже 30 мільйонів доларів у проєкт прототипу корабля для навколомісячних операцій DRACO з ядерною силовою установкою. Якщо він буде успішним, то відкриє шлях до розробки подібних апаратів для військових потреб.

Ядерні реактори можуть працювати на орбіті роками без необхідності дозаправки. Однак Сполучені Штати роками відмовлялися використовувати цю технологію на орбіті через побоювання, що радіоактивні матеріали потраплять в атмосферу.

В історії Землі вже був негативний досвід невдалого застосування супутників з ядерними двигунами.

Історична довідка! Радянський "Космос-954" – один з супутників радіолокаційної розвідки типу УС-А, як джерело живлення використовував саме ядерну бортову енергетичну установка. 28 жовтня 1977 року апарат вийшов з-під контролю наземних служб. Супутник увійшов в земну атмосферу та зруйнувався на півночі Канади. 37,1 кілограма ядерного палива розвіялися в атмосфері, але землі досягло близько сотні радіоактивних уламків, які впали на території площею 100 тисяч км². У місцях падіння деяких з них радіоактивність була значною – до 200 рентген на годину. Масових жертв вдалося уникнути лише через те, що апарт впав на малонаселені райони Канади.

Ліхі пояснив, що цю проблему DARPA вирішуватиме разом з експертами Міністерства енергетики. Дослідний зразок DRACO на малозбагаченому урані планують запустити на орбіту у 2025 році.