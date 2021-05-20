Нещодавно режисер Джеремі Корбелл опублікував відео, на якому непізнаний літаючий об'єкт рухається незвичною траєкторіє та зникає у воді біля узбережжя Каліфорнії. За словами режисера відео було зняте у липні 2019 року літаком ВМС.
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Що показано на відео
Відео демонструє сферичний об'єкт, що летить над водою протягом декількох хвилин біля Сан-Дієго, перш ніж зникне.
Міністерство оборони підтвердило, що кліп був записаний військово-морськими силами, і заявило, що він буде досліджений Цільовою групою Пентагону по невпізнаних повітряних явищах, створеною у минулому році для "розуміння природи й походження" таких об'єктів.
Відео було опубліковано за кілька днів до того, як з'явилося інтерв'ю з двома колишніми пілотами ВМС, які згадували, що їх відправили досліджувати "кілька аномальних літальних апаратів", які знизилися на рекордну висоту менш ніж за секунду. Інцидент також стався у Сан-Дієго у 2004 році.
Обама розповів про НЛО та засекречені архіви Пентагону
Джерело: ютуб TheLatelateShow
Колишній президент США Барак Обама розповів в ефірі The Late , що у засекречених архівах Пентагону є фото- та відеоматеріали з так званими літаючими тарілками. За словами політика, їх принцип руху поки залишається не до кінця зрозумілим.
Екс-глава Білого дому зізнався, що коли він став президентом у 2008 році, то спробував дізнатися про секретны американськы лабораторіъ з інопланетними кораблями або доказами існування позаземних цивілізацій. Він зазначив, що співробітники його адміністрації провели невелике розслідування, але "вони не виявили жодних таких лабораторый чи позаземних об'єктів".
Разом з тим Обама наголосив на достовірності існуючих на сьогоднішній день записів і спостережень НЛО, походження яких досі не встановлено.