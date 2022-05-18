Пентагон не має наміру приховувати позаземне життя, якщо воно справді буде виявлено

У вівторок у Конгресі США пройшли відкриті слухання присвячені доповідям про "непізнані повітряні феномени" (UAP). Представники Пентагону запевнили, що не приховуватимуть виявлення позаземного життя, якщо це колись станеться.

Американські законодавці уперше за кілька десятиліть провели відкриті слухання, присвячені випадкам спостереження невідомих літаючих об'єктів. Вивченням цих феноменів займається сформована у Міністерстві оборони США спеціальна цільова група.

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Є структури в нашому уряді, які займаються пошуком життя в інших місцях, і вони роблять це вже багато десятиліть, вони шукають позаземне життя. Ми є частиною того ж самого уряду. І наше завдання – не в тому, щоб приховати щось, якщо ми потенційно знайдемо щось, а в тому, щоб зрозуміти, що може бути поза (нашою планетою), і вивчити, що це може означати для нас, якщо з погляду оборони є якісь висновки та наслідки для національної безпеки,

– сказав на відкритих слуханнях заступник міністра оборони США з розвідки Рональд Малтрі.

Один із законодавців поцікавився у Малтрі, чому тоді деяку частину інформації на слуханнях про НЛО представники Пентагону готові розкрити лише під час закритої частини, де обговорюватиметься секретна інформація.

У відповідь заступник міністра оборони США пояснив, що військове відомство не хоче публічно розкривати методи, за допомогою яких збирається та аналізується інформація про НЛО, оскільки аналогічні технології та процедури можуть використовуватись і в інших галузях, що належать до сфери національної безпеки.

Своєю чергою заступник директора розвідки ВМС США Скотт Брей повідомив конгресменів, що спеціальна цільова група, створена в Міністерстві оборони США для розслідування випадків спостереження за НЛО, досі не знаходила жодних свідчень позаземного походження невідомих об'єктів.

У нас немає жодного матеріалу, і ми у цільовій групі не фіксували жодних явищ, які б свідчили про те, що це щось позаземне за походженням. Але ми слідуватимемо туди, куди нас приведуть наявні дані. Ми не робили жодних висновків щодо того, чим є або не є нез'ясовні зараз випадки,

– заявив він.

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Пентагон розсекречує дані про НЛО

Нагадаємо, що раніше Міністерство оборони США підтвердило справжність знімків та відео 2019 року, на яких зафіксували НЛО. Розвідка Сполучених Штатів до червня 2021 року обіцяла підготувати доповідь щодо цього. Зрештою виявилося, що жодних слідів позаземного життя серед зафіксованих незрозумілих явищ та об'єктів виявлено не було.

У квітні 2020 року Пентагон підтвердив автентичність щонайменше 3 відео з НЛО, а згодом – ще 8.

У січні 2021 року Центральне розвідувальне управління розсекретило частину пов'язаних із дослідженням НЛО даних. А Дональд Трамп наприкінці свого президентства дав розпорядження національній розвідці підготувати доповідь про "неопізнані літаючі об'єкти".