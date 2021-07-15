Що за "Повелитель примарного флоту"?

Проєкт "Повелитель примарного флоту" стартував у 2017 році. Його мета – створення середніх та великих роботизованих суден, які можуть тривалий час обходитися без обслуговування. У перспективі такі платформи повинні стати плавучими ракетними складами і автономно слідувати за флотом.

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Зараз в "Примарний флот" Пентагону входять два надводні роботи – Ranger і Nomad. Це модифіковані комерційні швидкохідні судна для постачання.

Nomad у травні завершив випробування маршрутом в 4421 морські милі (близько 8187,7 кілометра), 98% якого він перебував в автономному режимі.

у травні завершив випробування маршрутом в (близько 8187,7 кілометра), 98% якого він перебував в автономному режимі. Ranger подолав шлях від Мексиканської затоки до Західного узбережжя ще минулого року. Обидва судна через Панамський канал проводив капітан.



Автономні судна Ranger та Nomad / Фото US Navy

Тепер стало відомо, що у кінці 2022 року до програми "Повелитель примарного флоту" приєднаються ще два великих надводних роботи.

Що відомо про нових роботів для флоту США

Зараз їх будують на узбережжі Мексиканської затоки. Їх випробування теж заплановані на наступний рік. ВМС США не розкривають, хто працює над створенням нових суден, але USNI News передбачає, що їх будує Gibbs & Cox. Ця компанія створила Ranger і Nomad. Інші два надводних роботи теж розробляють на основі швидкісних суден постачання.