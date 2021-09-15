Мовиться про важливі для населення послуги та сервіси. Про це розповів очільник міністерства Михайло Федоров.

До слова У Дії з'являться небіометричні паспорти: які саме

Нові послуги у Дії: що ще зможуть робити українці у додатку

Кредитна історія

Для всіх користувачів Дії запустять сервіс сповіщення про перевірку банком кредитної історії людини. Це потрібно для того, щоб запобігти випадкам шахрайства.

Якщо хтось спробує взяти на вас кредит, то вам прийде сповіщення, що банк перевіряє вашу кредитну історію,

– пояснив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Реєстр соціальних виплат

Створення Єдиного реєстру всіх соціальних виплат – один із пріоритетів у роботі Мінцифри. Завдяки цьому:

І держава зекономить гроші (більше не буде такого, що допомогу по безробіттю отримує людина, яка офіційно не працює, але має два джипи).

гроші (більше не буде такого, що допомогу по безробіттю отримує людина, яка офіційно не працює, але має два джипи). Й українці (ті, які дійсно цього потребують) зможуть отримувати більші виплати – пенсію чи соціальну допомогу.

Інші новинки

У Дію планують впровадити ще такі нові послуги:

Призначення та перерахунку пенсії .

. Допомоги одиноким матерям.

одиноким матерям. Отримання субсидії на оплату комунальних послуг.

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