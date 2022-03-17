В Україні запрацював PayPal: картку вже можна прив'язати
Джерело:телеграм-канал FEDOROV
Міжнародна електронна платіжна система PayPal, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині у світі, запрацювала в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Михайло Федоров наголосив, що тепер українці зможуть робити покупки в інтернеті, перераховувати гроші та виводити їх на українські банківські карти.
Не пропустіть Сервіс "білих хакерів" HackerOne відключив користувачів з України: що сталося
Підв'язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз. Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни,
– написав Федоров.
Також міністр подякував команді Мінцифри, Нацбанку та IT-спільноті за допомогу.
Як відкрити рахунок в PayPal
Інструкція з відкриття рахунку в міжнародній системі PayPal доволі проста. Потрібно всього кілька кроків:
- Заходите на офіційний сайт системи PayPal;
- Реєструєте рахунок за допомогою електронної адреси та паролю;
- Додайте банківську картку до рахунку PayPal;
- Використовуйте адресу електронної пошти та пароль, щоб оформити замовлення з PayPal.
PayPal покинув Росію
Раніше платіжна компанія PayPal Holdings Inc. зупинила усі послуги в Росії через війну проти України. Компанія приєдналася до десятків інших брендів, що бойкотують агресора.