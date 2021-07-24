Павло Дуров завжди знав, що перебуває у списку стеження Pegasus

Павло Дуров у своєму телеграм-каналі прокоментував інформацію про те, що він був знайдений серед тих, за ким могло вестися стеження з використанням програми Pegasus.

За словами Дурова, він принаймні ще з 2018 року був в курсі того, що його номер перебуває у списку відстежуваних за допомогою подібного програмного забезпечення. Але не турбувався з цього приводу.

Цікаво Скандал наростає: телефон Павла Дурова знайшовся у списку стеження програми Pegasus

Що ховає Дуров

У 2011 році, ще проживаючи у Росії, він зрозумів, що дані на його смартфоні компрометуються, і з тих пір не зберігає на своїх пристроях нічого секретного. Спецслужби могли б виявити лише "тисячі концепт-дизайнів різних функцій Telegram і мільйони повідомлень з обговоренням розробки цього продукту", нічого ціннішого там немає.

Дуров висловив стурбованість тим, що такі інструменти використовуються для стеження за людьми на кшталт глав держав. Він назвав існування бекдорів, які компанії навмисно закладають у свої продукти для надання владі можливості стежити за людьми, викликом людству і закликав владу країн боротися з домінування цих компаній – Apple і Google – на ринку і змусити їх зробити свої екосистеми більш відкритими до появи конкуренції.

Дуров вважає, що нинішня монополізація ринку призводить до збільшення витрат, порушення приватності і придушення свободи слова для мільярдів людей, а влада різних країн дуже повільно реагує на те, що відбувається.

Він сподівається, що скандал навколо NSO Group і Pegasus, а також те, що стеження за главами держав було розкрито, змусять змінити ставлення до поточної ситуації.