Липкий бруд: Павло Дуров розкритикував контент Netflix та TikTok

Павло Дуров добре відомий своєю критикою техногігантів. Нещодавно він розкритикував взагалі увесь світ, заявивши, що він сповнений авторитаризму та цензури. Цього разу дісталося стрімінговій платформі Netflix та соцмережі TikTok і контенту, який публікують користувачі.

Засновник "ВКонтакті" та Telegram висловив критику на адресу TikTok та Netflix, назвавши контент, який створюється та поширюється на цих платформах "липким брудом". Водночас Дуров пустився у роздуми про людський розум та його можливості.

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Критика контента Netflix та TikTok

На жаль, більшість людей вважають за краще живити свій розум не реальними фактами, за допомогою яких ми можемо змінити світ, а випадковими серіями Netflix або роликами TikTok,

– вважає Дуров.

Бізнесмен пояснив, що на глибинному рівні мозок не відрізняє вигадки від реальності, тому велика кількість цифрових розваг "змушує нашу підсвідомість займатися пошуком рішень неіснуючих проблем".

На думку Павла Дурова, щоб бути творчими та продуктивними, спочатку люди повинні "очистити свій розум від липкого бруду нерелевантного контенту, який щодня пропонують алгоритми рекомендацій".

Якщо ми хочемо повернути собі свободу творчості, ми повинні спочатку повернути контроль над своїм розумом,

– підкреслив мільярдер.

Роздуми Дурова про людський мозок та розум і до чого тут Netflix

У своєму каналі в Telegram творець месенджера написав, що розум – найпотужніший інструмент людини. Він допомагає нам знаходити рішення нових завдань, однак переглядаючи багато контенту на Netflix та TikTok ми займаємо його ресурс вирішенням неіснуючих проблем.

Дуров наголосив, що "наш психічний стан залежить від якості інформації, яку ми передаємо у наш мозок" (звісно ж без жодних посилань на відповідні дослідження). На думку Павла краще засвоювати "реальні дані, які дозволяють вирішувати фундаментальні проблеми".