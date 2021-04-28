Творець месенджера Telegram Павло Дуров у своєму каналі повідомив, що сервіс запустить відеочати. Відбудеться це вже у травні цього року.

Цікаво Spotify переїжджає у Facebook: у соцмережі можна буде слухати музику та подкасти

Чим особливі відеочати від Telegram

Говорячи про відеодзвінки, в травні ми додамо відео в наші голосові чати. Це зробить Telegram потужною платформою для групових відеодзвінків. Спільне використання екрану, шифрування, шумозаглушення, підтримка настільних комп'ютерів і планшетів — все, що ви можете очікувати від сучасного інструменту відеоконференцзв'язку, але з інтерфейсом рівня Telegram, швидкістю і шифруванням. Слідкуйте за оновленнями!

– написав Дуров.

Такий крок месенджера цілком логічний. Сьогодні, у часи, коли ми змушені дотримуватись самоізоляції, зустрічі у форматі відео стали важливою частиною нашого життя. Навчання вже давно перейшло у віртуальний формат, так само як і велика частина роботи багатьох компаній. Відеодзвінки дозволять Telegram охопити частину цього ринку.

Функціональність та інтерфейс

Як стає зрозуміло з повідомлення Дурова, месенджер запропонує функцію спільного використання екрану, шифрування викликів, як це наразі відбувається у звичайних голосових дзвінках, та навіть приглушення шуму.

Інтерфейс сервісу буде схожим на той, якийсь сьогодні існує в аудіокімнатах – аналогу Clubhouse від Telegram.



Інтерфейс відеодзвінків від Telegram / Скріншот з відео Павла Дурова

Також можна буде попередньо переглянути зображення зі своєї камери перед тим як вмикати доступ до вашого відео для всієї аудиторії.



Попередній перегляд відео з камери / Скріншот з відео Павла Дурова

У горизонтальній орієнтації екрану піктограми інших учасників конференції розташуються поряд з відео поточного спікера.



Інтерфейс відеодзвінків у горизонтальній орієнтації екрану / Скріншот з відео Павла Дурова

Точної дати запуску поки не назвали.