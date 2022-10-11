Сам виробник стверджує, що павербанк є найменшою у світі батареєю такої ємності. Він займає у сумці всього 350 мілілітрів об'єму, але може заряджати смартфон з потужністю 100 Вт.

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Інші особливості павербанка iFory

Пристрій оснащений одним портом USB-C і двома портами USB-A.

iFory може зарядити iPhone 13 десять разів, а MacBook Pro аж два рази.

Зовнішній акумулятор iFory оснащений ліхтариком яскравістю 500 люмен.

Стильний прозорий корпус відповідає ступеню захисту IP67.

Пристрій має вагу 1,5 кг.



Павербанк на 40000 мАг / Фото iFory

Ціна iFory

Зараз придбати пристрій можна оформивши попереднє замовлення. Коштувати він буде 100 доларів, але потім ціна збільшиться вдвічі. Перші павербанки відправляться до своїх власників вже у грудні.