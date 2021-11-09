Патрульні завели у телеграмі чат-бот, у якому можна розповісти про наркотичні "закладки"

В Україні запрацював чат-бот DrugHunters. Він з'явився у телеграмі і допомагатиме правоохоронцям викривати збут наркотиків по всій країні.

У перекладі з англійської DrugHunters означає "мисливці за наркотиками".

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Як працюватиме телеграм-бот

З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників. Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція.

Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму DrugHunters у своєму телеграмі і розпочати діалог.

Після старту розмови потрібно вказати такі деталі:

населений пункт,

адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,

опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).

Для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, надішліть геолокацію й додайте фото/відеоматеріали.

Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника, патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію.

Скільки людей в Україні вживають наркотики

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що в Україні щорічно зростає кількість тих, хто вживає наркотики. Правоохоронці в 2021 році порушили майже 25 тисяч кримінальних справ через торгівлю забороненими речовинами. Кількість українців, які вживають наркотики, зараз становить понад 1 мільйон осіб або й 1,5 мільйона.

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, в Україні найвищі в світі темпи поширення наркоманії серед населення. Щороку близько 120 тисяч українців помирають через наркоманію або пов'язані з нею хвороби.