Патрульні завели у телеграмі чат-бот, у якому можна розповісти про наркотичні "закладки"
Джерело:МВС України
В Україні запрацював чат-бот DrugHunters. Він з'явився у телеграмі і допомагатиме правоохоронцям викривати збут наркотиків по всій країні.
У перекладі з англійської DrugHunters означає "мисливці за наркотиками".
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Як працюватиме телеграм-бот
З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників. Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція.
Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму DrugHunters у своєму телеграмі і розпочати діалог.
Після старту розмови потрібно вказати такі деталі:
- населений пункт,
- адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,
- опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).
Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника, патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію.
Скільки людей в Україні вживають наркотики
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що в Україні щорічно зростає кількість тих, хто вживає наркотики. Правоохоронці в 2021 році порушили майже 25 тисяч кримінальних справ через торгівлю забороненими речовинами. Кількість українців, які вживають наркотики, зараз становить понад 1 мільйон осіб або й 1,5 мільйона.
За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, в Україні найвищі в світі темпи поширення наркоманії серед населення. Щороку близько 120 тисяч українців помирають через наркоманію або пов'язані з нею хвороби.