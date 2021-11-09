У перекладі з англійської DrugHunters означає "мисливці за наркотиками".

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Як працюватиме телеграм-бот

З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників. Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція.

Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму DrugHunters у своєму телеграмі і розпочати діалог.

Після старту розмови потрібно вказати такі деталі:

населений пункт,

адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,

опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).

Зверніть увагу! Для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, надішліть геолокацію й додайте фото/відеоматеріали.

Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника, патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію.

Скільки людей в Україні вживають наркотики

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що в Україні щорічно зростає кількість тих, хто вживає наркотики. Правоохоронці в 2021 році порушили майже 25 тисяч кримінальних справ через торгівлю забороненими речовинами. Кількість українців, які вживають наркотики, зараз становить понад 1 мільйон осіб або й 1,5 мільйона.

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, в Україні найвищі в світі темпи поширення наркоманії серед населення. Щороку близько 120 тисяч українців помирають через наркоманію або пов'язані з нею хвороби.