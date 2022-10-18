Патентний троль може заборонити Samsung і TSMC продаж мобільних пристроїв і мікросхем у США

Комісія з міжнародної торгівлі США почне розслідування щодо компаній Samsung і TSMC у зв'язку з імовірним порушенням ними патентних прав, пов'язаних із чипами та мобільними пристроями. Усе через патентного троля.

Патентними тролями називають компанії або фізичних осіб, які займаються масовою реєстрацією нових та скуповуванням існуючих патентів, з метою подальшого заробітку на них. Самостійно вони не використовують технології, правами на які володіють, а надають їх в оренду. Часто такі компанії чи особи судяться з великими корпораціями, вимагаючи грошей за використання тієї чи іншої розробки.

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Samsung і TSMC ідуть до суду

Позов подала компанія Daedalus Prime LLC у вересні 2022 року. Уточнюється, що існує ще одна скарга, яка була подана окремо і стосується виробника чипів Qualcomm.

Основна скарга пов'язана з 14-нанометровими та більш сучасними чипами, що випускає Samsung, і чипами TSMC, які виробляються за техпроцесом 16 нанометрів і новіше.

Розслідування також торкнеться смартфонів, планшетів і розумних годинників, у яких використовуються відповідні мікросхеми.

Що стосується Qualcomm, то неясно, які саме її чипи потрапили в список кандидатів на заборону.

Як пишуть джерела, претензії стосуються деяких технологій Intel, права на які раніше були придбані Daedalus Prime. Позивач вимагає заблокувати компаніям Samsung і TSMC імпорт і продаж усіх товарів, пов'язаних із порушенням патентних прав, зазначених у скарзі.

Імовірно, компанії просто домовляться про виплати винагороди за використання технологій. Однак якщо цього зробити не вдасться, усім трьом виробникам загрожує заборона на імпорт електроніки до США.