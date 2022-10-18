Патентними тролями називають компанії або фізичних осіб, які займаються масовою реєстрацією нових та скуповуванням існуючих патентів, з метою подальшого заробітку на них. Самостійно вони не використовують технології, правами на які володіють, а надають їх в оренду. Часто такі компанії чи особи судяться з великими корпораціями, вимагаючи грошей за використання тієї чи іншої розробки.
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Samsung і TSMC ідуть до суду
Позов подала компанія Daedalus Prime LLC у вересні 2022 року. Уточнюється, що існує ще одна скарга, яка була подана окремо і стосується виробника чипів Qualcomm.
- Основна скарга пов'язана з 14-нанометровими та більш сучасними чипами, що випускає Samsung, і чипами TSMC, які виробляються за техпроцесом 16 нанометрів і новіше.
- Розслідування також торкнеться смартфонів, планшетів і розумних годинників, у яких використовуються відповідні мікросхеми.
- Що стосується Qualcomm, то неясно, які саме її чипи потрапили в список кандидатів на заборону.
Як пишуть джерела, претензії стосуються деяких технологій Intel, права на які раніше були придбані Daedalus Prime. Позивач вимагає заблокувати компаніям Samsung і TSMC імпорт і продаж усіх товарів, пов'язаних із порушенням патентних прав, зазначених у скарзі.
Імовірно, компанії просто домовляться про виплати винагороди за використання технологій. Однак якщо цього зробити не вдасться, усім трьом виробникам загрожує заборона на імпорт електроніки до США.