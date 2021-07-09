Куди не глянь – екран: патент показує, як може виглядати один з наступних смартфонів Xiaomi

В мережі з'явилися зображення можливого смартфона Xiaomi з екраном, загнутим на всі чотири сторони. Взяті вони з патентної заявки, а це означає, що такий апарат не обов'язково з'явиться на ринку – в процесі розробки компанія може відмінити модель, якщо щось піде не так.

Судячи з зображень, компанія розглядає кілька варіантів виконання дисплея. В одному випадку він загинається на всі чотири грані, в іншому обходить кути.

Цікаво Турецькі археологи розкопали найдавніше поховання епохи неоліту в Західній Анатолії

Як це виглядає

У другому випадку конструкція повинна бути більш міцною, хоча такий варіант візуально програє першому. Обидва виглядають потенційними наступниками Xiaomi Mi Mix Alpha, у якому екран огортає обидві сторони смартфона.

Концепти імовірного смартфона Xiaomi / Фото LetsGoDigital

В обох випадках блок основної камери виглядає однаково: з основним датчиком в окремому верхньому блоці. У нижньому будуть розташовуватися, швидше всього, додаткові датчики. Принаймні, ніщо не вказує на те, що нижній блок буде зайнятий додатковим екраном, як у Mi 11 Ultra.

Ще один важливий момент, на який можна звернути увагу: у смартфоні немає ні механічних клавіш, ні будь-яких роз'ємів. Це передбачає бездротову зарядку, роботу тільки з бездротовими навушниками. Однак велике питання, як реалізовані гучномовці.

Чи побачить світ такий смартфон, покаже час. Адже часто компанії патентують ідеї лише задля того, щоб їх не запатентували конкуренти.