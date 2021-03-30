Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 виправив деякі старі проблеми, але й приніс нові

Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 не покінчив з проблемою виникнення поліцейських за спиною, зате виправив положення героя уві сні. Разом з тим гра тепер страждає від падіння кадрової частоти і чорних екранів, які виникають у частини гравців.

Компанія CD Projekt RED випустила патч 1.2 для гри Cyberpunk 2077. Студія обіцяла виправити баг поведінки поліції – представники правопорядку раптово виникали буквально за спиною головного героя. Передбачалося, що тепер поліція буде виїжджати на місце злочину, а не миттєво телепортуватися до нього. Гравці з усього світу почали перевіряти, наскільки сумлінно розробники підійшли до виконання обіцянок.

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Результат оновлення

Користувач YouTube під псевдонімом Ronchek опублікував відео, в якому показав, що поліція продовжує виникати за спиною, а іноді й взагалі прямо перед гравцем.

Згідно з оприлюдненим списком змін, патч 1.2 містить понад 500 поліпшень. Користувачі, попри це, знайшли й незадокументовані особливості – наприклад, виправлення пози, в якій спить герой.

У гілці форуму на Reddit, де проходить обговорення патча 1.2, про проблеми з падінням кадрової частоти та чорним екраном при вході повідомили близько десяти осіб. Остання проблема вирішується перевстановленням драйверів.

За словами користувача BennyKurns, у нього почалися падіння кадрової частоти до 40 кадрів на секунду. У деяких людей кадрова частота опускається під час розмов телефоном.

На Xbox Series X спостерігаються аналогічні проблеми з продуктивністю.

Також користувачі розповіли про вильоти при спробі запустити Cyberpunk 2077 після патча 1.2. Помилка зустрічається на ПК і не пов'язана з встановленими модами.

Описані проблеми, судячи з усього, не мають масового характеру. На Reddit про різноманітні проблеми в цілому повідомили кілька десятків людей. Але, ймовірно, CD Projekt RED все ж буде виправляти їх.

Cyberpunk 2077 доступна на PC, PS4, Xbox One, в сервісах GeForce Now і Google Stadia, а також на PS5, Xbox Series X і S в режимі зворотної сумісності. Патч 1.2 поки вийшов тільки на ПК і консолях.