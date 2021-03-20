Компанія 90-Points представила нову повністю автоматичну парасольку з з вбудованим ліхтариком. Ґаджет не дорогий та пропонується усім бажючим на платформі колективного фінансування.

Головною особливістю парасольки є зворотне складання, тобто зі складеної парасольки вода не стікає на ручку, і користувач може злити краплі, що залишилися, просто перевернувши парасольку. Для парасольки використовується водовідштовхувальна тканину високої щільності.

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Інші особливості парасольки

У нижній частині ручки розташовується світлодіодний ліхтарик, який дозволяє освітлювати дорогу на кілька метрів. У ручку також вбудовано змінний акумулятор ємністю 120 мА/год. Парасолька отримала міцний каркас, виконаний з жорсткого стержня і ребер зі скловолокна, що надає їй вітрову стійкість шостого класу (з семи).



Автоматична парасолька від 90-Points / Фото 90-Points

Парасолька також володіє хорошим сонцезахисним ефектом, оскільки тканину розроблена з використанням спеціальної технології, яка ізолює користувача від тепла. Покриття не руйнується дощем або сонцем і може служити дуже довго.