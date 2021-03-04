Соціальна мережа Parler відкликала свій антимонопольний позов проти Amazon, поданий у січні 2021 року в зв'язку з відмовою в наданні послуг хостингу і відключенням її від своїх хмарних сервісів. Проте майже одразу подала новий позов. Компанія звинуватила власника хостингу в спробі знищення бізнесу і зажадала відшкодування збитку.

Про своє рішення припинити судовий розгляд Parler повідомила в клопотанні, направленому у вівторок до суду Західного округу Вашингтона. Компанія не пояснила свій крок, залишивши за собою право повторно подати позов на аналогічних підставах у майбутньому. І практично одразу ж це й зробила.

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Що відбувається

Amazon призупинила обслуговування Parler на початку січня у зв'язку з розміщенням соціальною мережею "агресивного контенту" і закликів до насильства, які та відмовлялась видаляти. Компанія визнала модерування контенту в Parler недостатнім і в результаті вдалась до "припинення дії облікового запису Parler". Parler пояснила відмову від модерування тим, що вона дотримується політики свободи слова. У відповідь соцмережа подала позов проти Amazon. Суддя відхилив претензії Parler, назвавши звинувачення хиткими.

Згодом Parler відновила роботу. ЗМІ повідомляли про те, що соцмережа переїхала на хостинг, який в тому числі обслуговує російські спецслужби. Однак контент, опублікований до блокування, був загублений. Ймовірно, компанія не встигла зробити резервні копії даних. Додаток Parler як і раніше недоступний в магазинах додатків iOS і Google Play.

Тепер же компанія подала новий позов до суду штату Вашингтон. Компанія звинуватила власника хостингу в спробі знищення бізнесу і зажадала відшкодування збитку, якого платформа зазнала в результаті зміни хостингу. Стверджується, що через це компанія втратила десятки мільйонів користувачів і сотні мільйонів доларів доходу від реклами. Соцмережа також звинуватила Amazon в неконкурентній поведінці, заявивши, її відключили від серверів в інтересах нового клієнта в особі Twitter.

В Amazon назвали претензії Parler безпідставними, підкресливши, що вони надають свої послуги клієнтам усього політичного спектру.