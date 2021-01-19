Втекла в Ростов-на-Дону: соціальна мережа Parler переїхала на російський хостинг
Після того, як Amazon розірвав угоду з Parler соціальна мережа не могла відновити роботу майже тиждень. Врешті власник Parler прийняв рішення пошукати прихистку на російському хостингу.
Кілька фахівців з галузі цифрової безпеки звернули увагу на те, що в адресному записі домену parler.com тепер вказано IP-адресу 190.115.31.151, що належить російській компанії DDoS-Guard, повідомляє 24 канал.
До теми Parler: як соціальна мережа стала раєм для крайніх правих і чому її блокують
Чим відзначилася компанія DDoS-Guard
DDoS-Guard – великий оператор, який працює на ринку з 2011 року. Компанія спеціалізується на захисті від DDoS-атак і доставці контенту (CDN). Вона володіє власною мережею дата-центрів і центрів очищення трафіку.
Іронічно, що компанія зареєстрована у місті Ростов-на-Дону. Сама ж DDoS-Guard широк відома своїм списком одіозних клієнтів. Фахівець з кібербезпеки Брайан Кребс минулого року публікував аналіз потенційних юридичних зобов'язань DDoS-Guard, з якими вона може зіткнутися в США через свій список клієнтів. Кребс тоді назвав список "викривальним", оскільки він включає величезну кількість фішингових сайтів і доменів, пов'язаних з кіберзлочинністю сервісами або форумами.
Найбільш примітно, що DDoS-Guard надає послуги хостингу організації ХАМАС, яка вже понад 20 років класифікується як терористична організація в США і ЄС. У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнана, вважається легітимним партнером для переговорів, а її лідери неодноразово відвідували Москву.
Що таке Parler?Це сервіс мікроблогів і соціальна мережа на кшталт Twitter, що позиціонує себе як його альтернативу позбавлену цензури. Сервіс відомий майже повною відсутністю модерації чим і приваблює багатьох лідерів думок та їх аудиторію.
Після штурму Капітолію США, який привів до блокувань та видалень аккаунтів президента Дональда Трампа у популярних соцмережах, було заблоковано та видалено додаток соцмережі Parler з App Store та Google Play. Також компанія Amazon Web Services розірвала угоду з Parler, що привело до неможливості продовжувати роботу сервісу.
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