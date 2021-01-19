Після того, як Amazon розірвав угоду з Parler соціальна мережа не могла відновити роботу майже тиждень. Врешті власник Parler прийняв рішення пошукати прихистку на російському хостингу.

Кілька фахівців з галузі цифрової безпеки звернули увагу на те, що в адресному записі домену parler.com тепер вказано IP-адресу 190.115.31.151, що належить російській компанії DDoS-Guard, повідомляє 24 канал.

До теми Parler: як соціальна мережа стала раєм для крайніх правих і чому її блокують

Parler website is back up.



With a DDos-Guard IP, exactly as I predicted the day it went offline. DDoS Guard is the Russian equivalent of CloudFlare, and runs many shady sites.



RiTM (Russia in the middle) is one way to think about it.#Parler pic.twitter.com/gFhdWCytrT — Adam Sculthorpe (@AdamSculthorpe) January 17, 2021

Чим відзначилася компанія DDoS-Guard

DDoS-Guard – великий оператор, який працює на ринку з 2011 року. Компанія спеціалізується на захисті від DDoS-атак і доставці контенту (CDN). Вона володіє власною мережею дата-центрів і центрів очищення трафіку.

Іронічно, що компанія зареєстрована у місті Ростов-на-Дону. Сама ж DDoS-Guard широк відома своїм списком одіозних клієнтів. Фахівець з кібербезпеки Брайан Кребс минулого року публікував аналіз потенційних юридичних зобов'язань DDoS-Guard, з якими вона може зіткнутися в США через свій список клієнтів. Кребс тоді назвав список "викривальним", оскільки він включає величезну кількість фішингових сайтів і доменів, пов'язаних з кіберзлочинністю сервісами або форумами.

Найбільш примітно, що DDoS-Guard надає послуги хостингу організації ХАМАС, яка вже понад 20 років класифікується як терористична організація в США і ЄС. У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнана, вважається легітимним партнером для переговорів, а її лідери неодноразово відвідували Москву.