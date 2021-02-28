Сонячний зонд NASA Parker зафіксував, без зайвої скромності, фантастичний вид Венери під час близького прольоту у 2020 році. Хоч апарат і зосереджений на моніторингу Сонця, Венера відіграє чималу роль в місії: протягом свого семирічного завдання космічний корабель пролетить повз Венеру в цілому сім разів, використовуючи гравітацію планети, щоб міняти свою орбіту.

Завдяки таким гравітаційним маневрам зонд Parker підлітатиме все ближче до нашої зірки у рамках своєї місії з вивчення динаміки сонячного вітру поблизу його джерела.

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Дослідження Сонця та Венери

Окрім дослідження Сонця, такі гравітаційні маневри нададуть змогу зонду детальніше вивчити найближчу до Землі планету – Венеру. Наприклад Під час третього наближення до гравітаційного поля Венери 11 липня 2020 року бортова камера апарата WISPR (призначена для фотографування корональних викидів, джетів та інших ефектів втрати речовини Сонцем) змогла захопити цікаве зображення неосвіченої сонцем сторони планети з відстані всього 12 378 кілометрів.



Фото Венери, яке демонструє одну півкулю Планети на тлі зірок, з яскравими смугами / Фото NASA

Цікаві особливості фотографії

Земля Афродіти

На фото можна розпізнати темну пляму дещо вище від центру Венери – це область відома, як Земля Афродіти, найбільший з трьох великих так званих "материків" Венери (височини планети). Його площа співмірна з площею Африки. Особливість, через яку ця зона здається темнішою, це низька температура, що на 30 градусів відрізняється від іншого оточення.

Світіння атмосфери

Також на фото можна помітити яскравий диск по краю планети, це нічне світіння атмосфери, що виникає під час рекомбінації атомів кисню у молекули, що відбувається високо в атмосфері на темній стороні.

Яскраві смуги, зафіксовані камерою WISPR, зазвичай викликаються комбінацією частинок космічного пилу, космічних променів і частинок матеріалу космічного корабля – фахівці ще сперечаються, про причини утворення структури смуг на фото.

Важливо зазначити, що невелике чорна пляма в нижній частині Венери (вирізняється не характерною чіткістю) є артефактом матриці WISPR.

Вчені очікували побачити хмари газу, але камера захопила не лише видимий світловий спектр, але й теплове випромінювання планети, що дозволило побачити її поверхню (зокрема, Землю Афродіти). Це схоже на зображення, отримані японським космічним апаратом "Акацукі" в ближньому інфрачервоному діапазоні.

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Приховані таланти зонда Parker, чи секрети Венери

Несподіване спостереження змусило команду WISPR перевірити чутливість приладу до інфрачервоного світла. Якщо WISPR дійсно може вловлювати хвилі світла в ближньому інфрачервоному діапазоні, то незадокументована раніше можливість надасть нові способи для вивчення пилу навколо Сонця і у внутрішній Сонячній системі. Якщо камера не може вловлювати додаткові інфрачервоні хвилі, то нові зображення, на яких видно особливості поверхні Венери, можуть вказувати на існування раніше невідомих "вікон" у венеріанській атмосфері. У будь-якому випадку, це нові можливості для вчених.

Для більш глибокого розуміння зображень команда WISPR запланувала низку аналогічних спостережень неосвітленої сторони Венери під час чергового обльоту планети апаратом, який вже відбув 20 лютого 2021 року. Вчені місії розраховують отримати і обробити ці дані для аналізу до кінця квітня.