На паризькому аукціоні продадуть найбільший у світі скелет трицератопса
Джерело:Drouot
Аукціонний дім Друо планує виставити на торги великий скелет динозавтра трицератопса. Придбати незвичайний лот можна буде уже 21 жовтня.
Як зазначає джерело, скелети динозаврів користуються популярністю у колекціонерів. За Великого Джона – так назвали трицератопса – попросять стартову суму 1,2 – 1,5 мільйона євро.
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Що відомо
Великий Джон – найбільший у світі збережений скелет трицератопса. Цей вид травоїдних динозаврів жив на нашій планеті приблизно 66-68 мільйонів років тому. Тварини мали три роги на голові та великий кістяний нашийник.
3D-модель трицератопса / Фото Anchel3/turbosquid.com
- Розмір черепа у скелета становить 2,62х2 метра. Він дозволяв Великому Джону витримувати тиск до 16 тонн.
- Динозавр жив 66 мільйонів років тому.
- Завдяки тому, що його рештки весь цей час перебували під шаром мулу в річці, це дозволило зберегти кістки у гарному стані.
Ці кістки виявили сім років тому на території США у формації Хелл-Крік. Їх одразу ж відправили на реставрацію. Скелет відновили на 60 відсотків, а череп на 75 відсотків.
Хоч стартова ціна й складатиме 1,2 – 1,5 мільйона євро, очікується, що кінцева буде значно більшою. Наприклад, скам'янілі останки тиранозавра Стена пішли з молотка в жовтні минулого року за 30 мільйонів доларів.Нагадаємо, нещодавно у Бразилії поліція вилучила скелет птерозавра в ідеальному стані. Контрабандисти розрізали їх на шість частин, щоб було зручніше їх перевозити. Палеонтологи змогли відновити їх для подальших досліджень.