Як зазначає джерело, скелети динозаврів користуються популярністю у колекціонерів. За Великого Джона – так назвали трицератопса – попросять стартову суму 1,2 – 1,5 мільйона євро.

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Що відомо

Великий Джон – найбільший у світі збережений скелет трицератопса. Цей вид травоїдних динозаврів жив на нашій планеті приблизно 66-68 мільйонів років тому. Тварини мали три роги на голові та великий кістяний нашийник.

3D-модель трицератопса / Фото Anchel3/turbosquid.com

Розмір черепа у скелета становить 2,62х2 метра. Він дозволяв Великому Джону витримувати тиск до 16 тонн.

Динозавр жив 66 мільйонів років тому.

Завдяки тому, що його рештки весь цей час перебували під шаром мулу в річці, це дозволило зберегти кістки у гарному стані.

Ці кістки виявили сім років тому на території США у формації Хелл-Крік. Їх одразу ж відправили на реставрацію. Скелет відновили на 60 відсотків, а череп на 75 відсотків.

Хоч стартова ціна й складатиме 1,2 – 1,5 мільйона євро, очікується, що кінцева буде значно більшою. Наприклад, скам'янілі останки тиранозавра Стена пішли з молотка в жовтні минулого року за 30 мільйонів доларів.

Нагадаємо, нещодавно у Бразилії поліція вилучила скелет птерозавра в ідеальному стані. Контрабандисти розрізали їх на шість частин, щоб було зручніше їх перевозити. Палеонтологи змогли відновити їх для подальших досліджень.