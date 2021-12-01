Після ідентифікації денисівців як представників "паралельного людства", було знайдено дуже мало їхніх залишків. Звісно, були й успіхи: наприклад, один з найдавніших прикладів прояву мистецтва, ймовірно, належить саме денисівцям. Що ж, тепер ми зможемо дізнатися про наших загадкових родичів трішки більше, адже науковці виявили нові кістки денисівської людини.

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Кістки, виявлені у печері / Фото Phys

Детальніше про нові знахідки

Нові кістки були виявлені на "старому місці" – у Денисівській печері, південь Сибіру, де вперше ідентифікували підвид людей. В оточенні доісторичних знарядь праці та залишків їжі науковці виявили велику кількість кісток, які, як виявилося, належали одному неандертальцю та трьом денисівцям. Вік кісток складає близько 200 тисяч років.

Кістки були сильно фрагментованими, тому знадобився детальний аналіз, що відрізнити їх, наприклад, від кісток тварин, які були розкидані по печері. Для цього був використаний біомолекулярний метод, адже інші, "стандартні" методи ідентифікації не могли дати результату.



Розкопки у Денисівській печері / Фото Phys

Після аналізу майже 4 тисяч фрагментів кісток, довжиною не більше 4 сантиметрів, науковці й змогли виявити залишки денисівців, які є найстарішими серед виявлених. Водночас ці зразки – це найстаріші кістки, які піддавали генетичному секвенуванню.

Денисівці почали жити біля печери близько 217 – 187 тисяч років тому. Близько 150 – 130 тисяч років тому там же з'являються й неандертальці. Слід зазначити, що неандертальці та денисівці генетично відокремилися від пращурів сучасних людей близько 800 тисяч років тому. А генетичні лінії неандертальців та денисівців розділилися близько 680 тисяч років тому.