Паперові книги чи електронні – дослідники розповіли, що сьогодні популярніше

Організація Statista Advertising & Media Outlook опитала респондентів з різних країн про їх книжкові покупки у 2020 році. Дослідження з'ясувало які книги є популярнішими – паперові чи цифрові.

Паперовим книгам не раз пророкували зникнення з лиця Землі через появу електронних "читалок". Проте, й досі вони продаються у магазинах і, як виявилося, навіть краще, ніж цифрові версії.

Цікаво Крок у майбутнє: технологічні компанії Китаю почали платити зарплату цифровими юанями

Результати дослідження

З'ясувалося, що паперові книги все ще залишаються популярнішими цифрових. Різниця між ними стала помітнішою на тлі пандемії Covid-19.

Наприклад, у США частка цифрових книг склала 22,7 відсотка, а паперових — 44,5 відсотка. У Китаї тим часом електронні книги придбали трохи менше чверті людей.



Порівняльна статистика продажу паперових та цифрових книг / Фото Statista

Найменше цифровими аналогами цікавляться в Індії, Франції та Німеччині.

Аналогічної статистики в Україні, на жаль, немає. Проте відомо про падіння кількості людей, які регулярно читають. Лише 27 відсотків українців читають частіше, ніж раз на тиждень. Під час локдауну 2020 року продажі паперових книжок не зростали, як це було у багатьох європейських країнах. Проте трохи більше почали купувати електронні книжки чи книги через інтернет-книгарні.