Як все це працює

На один бік паперової смужки наноситься графітові частинки, які утворюють катод. На інший бік – цинк, що дозволяє створити анод. В обох випадках використовується спеціальна фарба. Для запуску батарейки потрібно лише крапнути кілька крапель води на папір, після чого сіль розчиниться і почнеться окислювально-відновна реакція завдяки іонній провідності.

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Цинк окислюватиметься, що почне вивільняти електрони. Якщо підключити навантаження до контактів, потік електронів піде до катода, де йтиме відновна реакція з використанням кисню. Тобто фактично це буде звичайна батарейка. Як зазначається, процес триватиме до висихання води або до закінчення запасу цинку.

На скільки вистачить такої батарейки

Стосовно потужності, то при першому змочуванні напруга без навантаження становитиме 1,2 В, при повторному – 0,5 В. В обох випадках батарейка працювала по годині. Також зазначено, що батарея змогла близько години живити електронний будильник.



Батарея живила годинник годину / Фото ScienceDaily

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Поки що рішення має проблеми. Наприклад, потрібно ще знайти спосіб, щоб батарейка не висихала раніше часу, проте це вже суто інженерне завдання. Про комерційний запуск виробництва таких батарей поки не йдеться, але вчені вважають, що вони знайдуть застосування як резервні джерела живлення.