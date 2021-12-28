Паніка на орбіті: Китай подав скаргу в ООН на компанію Ілона Маска через супутники Starlink

У китайському інтернеті піднялася хвиля незадоволення спрямована на компанію Ілона Маска SpaceX через її супутники, які напередодні зблизилися з Китайською космічною станцією "Тяньгун" на небезпечно близьку відстань. Пекін в результаті подав скаргу в ООН проти компанії мільярдера.

Згідно з документом, наданим Китаєм на початку цього місяця космічному агентству ООН, супутники Starlink вже двічі підлітали на небезпечно близьку відстань до Китайської космічної станції. Перший інцидент був зафіксований 1 липня, а другий – 21 жовтня 2021 року.

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На що скаржиться Китай

У документі мовиться, що з міркувань безпеки Китайська космічна станція запровадила превентивні заходи щодо запобігання зіткненням. Скарги ще не пройшли незалежної перевірки, а SpaceX поки що не прокоментувала ситуацію.

Скарга влади підняла цілу хвилю обурення у китайських соцмережах. Один із користувачів Weibo назвав супутники Starlink "просто купою космічного сміття", тоді як деякі коментатори взагалі заявили, що вони є "американською зброєю для ведення космічної війни".

Проблема космічного сміття та зростання кількості супутників на орбіті

Враховуючи, що навколо Землі обертається близько 30 тисяч супутників та величезна кількість космічного сміття, вчені закликають уряди обмінюватися даними про такі об'єкти, щоб знизити ризик космічних зіткнень. Одна лише SpaceX вже запустила в космос близько 1900 супутників Starlink.

Нагадаємо, що Китай розпочав будівництво власної космічної станції у квітні цього року із запуску Tianhe, найбільшого з трьох модулів. Очікується, що станцію буде повністю завершено до кінця 2022 року.