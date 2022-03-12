Слід зауважити, що раніше Рогозін вже відверто погрожував знищенням МКС. Схоже до нього нарешті починає доходити, наскільки серйозною ситуація є для Росії. В панічному пориві хоч щось змінити глава російського космічного відомства вдався до чергових погроз.

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Наразі ж "Роскосмос" розіслав офіційне звернення поки ще партнерам по проєкту МКС. Про це очільник корпорації написав у своєму телеграм-каналі. Нагадаємо, що сіяти пропаганду та розкидатися безглуздими заявами у твітері Рогозін більше не може, оскільки платформу заблокували у Росії.

Державна корпорація з космічної діяльності "Роскосмос" надсилає письмові звернення партнерам з Міжнародної космічної станції – керівництву Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (National Aeronautics and Space Administration, NASA), Канадського космічного агентства (Canadia агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) із вимогою зняти з наших підприємств незаконні санкції,

– написав Рогозін.

Публікація супроводжується картинкою та черговими погрозами. На фото зображені місця "можливого падіння 500-тонної Міжнародної космічної станції".



Територія де може впасти МКС / Фото Дмитрія Рогозіна

На фото також можна помітити, що зі знанням географії у Рогозіна також чималі проблеми (очевидно, як і з психічним здоров'ям).

Найближчим часом варто очікувати, що "Роскосмос" почне благати про зняття санкцій запроваджених через цинічний напад на Україну. Коли Росія зрозуміє, що пустими погрозами не зможе нічого домогтися наразі невідомо. Однак Рогозіну, як і іншим чиновникам, слід закарбувати собі єдине – з терористами ніхто перемовин не веде!