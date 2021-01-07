Розробники з Microsoft інтегрували новий віджет в панель завдань Windows 10. Йдеться про віджет новин і погоди, завдяки якому користувачі зможуть отримувати актуальну інформацію, не встановлюючи стороннє програмне забезпечення і не запускаючи браузер.

Зараз нововведення доступне учасникам програми раннього доступу. Згідно з наявними даними, користувачі зможуть персоналізувати у новому віджеті новини за тематикою, що відповідає уподобанням, пише The Verge.

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Що відомо

Для віджета використовується агрегатор новин Microsoft News, який збирає публікації з більш ніж 4500 джерел. Також використовується спеціальний алгоритм на основі нейромережі для підбору новин, які відповідають смакам користувача. Контент, зокрема, підбирається на основі матеріалів, які переглядає читач і які відмічає схвальним відгуком.



Нові віджети у Windows 10 / Фото The Verge

Джерело говорить про те, що для нормальної роботи нового віджета знадобиться браузер Edge на базі Chromium. Будь-яке посилання, по якому користувач переходить з віджета, буде автоматично відкриватися у фірмовому оглядачі Microsoft. Розробники говорять про те, що в новому віджеті не буде реклами, а при необхідності користувачі зможуть його взагалі відключити.

Як уже згадувалося, в даний час новий віджет доступний в рамках інсайдерської програми Microsoft. Випробувати його вже можуть користувачі тестових збірок Windows 10 з США, Канади, Великобританії, Австралії та Індії. Передбачається, що в стабільних версіях операційної системи це нововведення з'явиться в кінці 2021 року.