Компанія Ілона Маска роками розробляла власний рецепт акумуляторів, паралельно співпрацюючи з досвідченими виробниками. Одним з основних постачальників батарей для електрокарів Tesla завжди була компанія Panasonic і вона, схоже, продовжить виготовлення спеціальних елементів живлення для компанії Маска.

На вересневому "Дні батарей" Маск розповів присутнім про давно заплановану зміну стратегії компанії у виробництві батарей і представив новий акумулятор збільшеного розміру з поліпшеною бісквітною конструкцією, який Tesla збирається випускати сама, на Gigafactory у Фрімонті, Каліфорнія, а також в Берліні і Шанхаї, повідомляє 24 канал.

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Тепер же Nikkei Asia повідомила, що Panasonic працює над будівництвом виробничих ліній з випуску прототипів батарей 4680 на своїй фабриці. Вартість проєкту, який може привести до нового контракту з Tesla, досягає десятків мільйонів доларів, зазначає Electrek. Виробництво запустять у наступному році.

Особливості батарей

Осередок 4680 з електродами без друкованих контактів – 46 мм в діаметрі і 80 мм по висоті – підвищує запас ходу електромобіля на 16% і дозволить заощадити на виробництві до 14% у порівнянні з нинішніми батареями Tesla. Ці інновації дозволять компанії налагодити випуск електромобілів за ціною в 25 000 доларів вже через три роки, впевнений гендиректор Tesla.

Крім того, нові акумулятори з'являться вже в наступному році у кросоверів Model Y, вироблених за новою технологією на заводі Gigafactory у Берліні.