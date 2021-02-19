Компанія Panasonic показала робота Nicobo, який не може самостійно пересуватися по квартирі, але з яким можна поговорити, хоча зрозумілої відповіді від нього отримати не вдастся. Прибирати за ним точно не знадобиться.

У робота вбудували камеру для розпізнавання осіб, мікрофони для розпізнавання голосу, сенсорні датчики для розпізнавання обіймів і датчик освітленості, щоб кіт міг поспати при яскравому сонячному світлі.

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Функції робота

Nicobo може повертатися в різні боки й змінювати напрямок погляду. Якщо його погладити, він почне рухати хвостом. Але якщо він буде у поганому настрої, то може й почати ігнорувати господаря. З ним також можна розмовляти, але спочатку він буде знати тільки кілька слів. Поступово мова буде розвиватися до рівня дитини. Зрозуміло, що нормальної розмови з роботом не вийде, але його бурмотіння, як заявляють розробники, "допоможуть посилити відчуття, що він дійсно уважний і слухає вас".

Дивіться коротку демонстрацію можливостей робота: відео

Купити новинку не можна — Panasonic представила його через краудфандінг, пообіцявши випустити 320 моделей, які вже розкупили. Власникам також потрібно буде платити по 10 доларів щомісяця для оновлення програмного забезпечення.

Panasonic створила робота спільно з Мічіо Окада, професором університету технологій Тоехасі, який кілька років займається роботами-компаньйонами, які допомагають впоратися з самотністю.