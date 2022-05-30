Panasonic представила найзахищеніший модульний ноутбук в серії Toughbook

Компанія Panasonic багато років створює ноутбуки для "роботи в полі" в рамках серії Toughbook. Тепер компанія представила нову модель надійно захищену від зовнішніх впливів – Toughbook 40.

Чим цікавий "бронебійний" ноутбук

Захищений бізнес-ноутбук призначений для користувачів, що працюють в агресивних середовищах. Він має жорсткий корпус із магнієвого сплаву з інтегрованою ручкою та посиленими заглушками для портів.

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Ноутбук сертифікований за американськими військовими стандартами надійності MIL-STD-810H та MIL-STD-461H. Це означає, що його можна:

без втрати працездатності впустити з висоти 1,8 м,

він захищений від води та попадання пилу відповідно до стандарту IP66,

може витримувати вплив високої та низької температури і сонячної радіації

та цілком функціональний на великих висотах.

Хоча новинка має дисплей більшого розміру, ніж варіанти попередніх поколінь, вона важить приблизно на 400 грамів менше – близько 3,35 кг. 14-дюймовий сенсорний IPS-дисплей підтримує роздільну здатність Full HD і яскравість до 1200 ніт – завдяки цьому зображення на екрані залишається видимим навіть на вулиці.

Вперше в серії з'явилася 5-мегапіксельна камера на передній панелі з механічною захисною шторкою, підтримується інфрачервоне розпізнавання обличчя за допомогою Windows Hello, застосовуються чотири мікрофони.



Panasonic Toughbook 40 / Фото Panasonic

Ноутбук продаватиметься з процесорами Intel Core i5 або i7 одинадцятого покоління, з інтегрованою UHD-графікою (можливий апгрейд), підтримується до 64 Гбайт оперативної пам'яті та SSD до 2 Тбайт. Як додаткова захисна функція пропонується Secure Wipe, що дозволяє стерти вміст накопичувачів буквально за секунди.

Модель отримала клавіатуру та кнопку живлення з підсвічуванням для використання новинки навіть у темряві, а також великий резистивний тачпад, який можна використовувати навіть під дощем або рукавичками. Є динаміки, що забезпечують гучність до 95 дБ до роботи в шумному середовищі.

Що по модульності?

Модульна конструкція дозволяє користувачеві самостійно замінювати застарілі компоненти або кастомізувати модель під певні завдання.

Можна змінювати:

акумулятор,

ОЗУ,

ПЗУ,

клавіатуру

та інші елементи.

Новинка працює під керуванням ОС Windows 10 або 11 Pro і може поставлятися навіть із Blu-ray або DVD-приводом. Забезпечується до 36 годин роботи без підзарядки в польових умовах – за умови, що користувач має в комплекті другий акумулятор.

За словами представника Panasonic, це найзахищеніший Toughbook компанії за всю історію. Він стане в пригоді корпоративним користувачам, співробітникам державних організацій та спеціальних відомств. Модель має до восьми зон, доступних для заміни та/або оновлення користувачами.

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Ціна Panasonic Toughbook 40

Звісно вартує такий максимально захищений ноутбук чимало – ціна складає від 4899 доларів (≈144345 гривень). Початок продажів очікується вже найближчим часом.