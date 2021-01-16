До переліку представлених на міжнародній виставці CES 2021 оригінальних цифрових рішень приєднався новий продукт компанії Panasonic Automotive – голографічний дисплей з функціями доповненої реальності для автомобілів. При створенні новинки виробник використовував фірмові розробки в області оптики і проекції зображень, а також штучного інтелекту.

За словами президента Panasonic Automotive Скотта Кірчнера, HUD (індикатор на лобовому склі) – одна з найбільш зростаючих категорій ринку транспортних засобів, але вже існуючі рішення для лобового скла покривають індикацією лише невелику ділянку дороги. Новинка охоплює більше дорожнього простору і при цьому поєднує стандартну інформацію в реальному часі, повідомляє EconomicTimes.

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Особливості системи HUD

Компактний дисплей має роздільну здатність 4K і працює з підтримкою 3D-радара, що забезпечує 180-градусний огляд на відстані до 90 метрів вперед з шириною до трьох дорожніх смуг. За допомогою вдосконаленої оптики система здатна виявити пішоходів і інші об'єкти навіть при слабкому освітленні і в нічний час. Крім того, за допомогою ШІ-алгоритмів новинка розставляє маркери на смугах, а також повідомляє про неможливість проїзду через різні перешкоди.

Як це працює

Дисплей застосовує накладення графіки на дорогу, знаки і предмети, і здатний фокусувати увагу водія на об'єктах, що наближаються, таких як олень, що раптово вийшов на дорогу або дорожню огорожу. При цьому система оптимізує поле огляду і органічно відображає об'єкти на склі, не затуляючи дорогу. Пристрій точно відстежує напрям погляду водія, а також переміщення об'єктів навколо автомобіля, що рухається, і відповідно до цього динамічно зміщує голограми, уникаючи "россинхрону". Це дозволяє знизити навантаження на людину і зробити керування автомобілем максимально безпечним.

Ціна і дата появи у продажу комерційної версії новинки будуть оголошені пізніше.